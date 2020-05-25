Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 432'ye yükseldi
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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 432'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 432'ye çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 432'ye yükseldi
25.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:03

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 432'ye çıktı. ??

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 358 artışla 219 bin 437'ye ulaştı. ?

Kovid-19 nedeniyle 1609'u yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 798 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 47 gündür düşüyor.?

İyileşen kişi sayısı 609 artarak 65 bin 199'a yükseldi. ?

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 65 kişi yaşamını yitirdi, böylece toplam can kaybı 28 bin 432'ye çıktı.?

Yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerinin sayısına ilişkin bugün yapılması planlanan güncellemenin yarın gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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