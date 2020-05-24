Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 367'ye yükseldi
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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 367'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 367'ye çıktı.

24.05.2020 21:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:20

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 367'ye çıktı. ??

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 115 artışla 219 bin 437'ye ulaştı. ?

Kovid-19 nedeniyle 1655'i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 185 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Hastanede bulunanların sayısında 46 gün sonra ilk kez kısmi artış yaşandı.?

İyileşen kişi sayısı 80 artarak 64 bin 617'ye yükseldi. ?

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 35 kişi yaşamını yitirdi, böylece toplam can kaybı 28 bin 367'ye çıktı.?

Yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerinin sayısının 25 Mayıs'ta güncelleneceği belirtilmişti.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 367'ye yükseldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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