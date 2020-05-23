Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 332'ye yükseldi
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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 332'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 332'ye çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 332'ye yükseldi
23.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:49

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 332'ye çıktı. ?

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 240 artışla 219 bin 322'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1665'i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 178 kişi hastanelerde tedavi görüyor.? Yoğun bakımda bulunanların sayısı 45 gündür düşüyor. ?

İyileşen kişi sayısı 361 artarak 64 bin 547 oldu. ??

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 43 kişi yaşamını yitirdi, böylece toplam can kaybı 28 bin 332'ye çıktı.

Yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerinin sayısının 25 Mayıs'ta güncelleneceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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