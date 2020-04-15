Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini geçti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini geçti - Haberler
Sağlık Bakanlığı, Fransa, prim, Güncel

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini geçti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi.

15.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:08
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini geçti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 560 artarak 147 bin 863'e ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 6 bin 457'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 779 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, hastanelerde bulunanların sayısının ilk kez düştüğünü kaydetti.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 2 bin 195 artarak 31 bine çıktığını belirtti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının hastanelerde 10 bin 643'e ve 1 Mart'tan bu yana yaşlı bakımevlerinde 6 bin 524'e ulaştığını, böylece toplam can kaybının 17 bin 167 olduğunu duyuran Salomon, salgın eğrisinde "plato" aşamasına gelindiğini vurguladı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Sağlık çalışanlarına prim

Öte yandan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına gelecek ay 500 ila 1500 avro arasında prim verileceğini açıkladı. Philippe, dar gelirli 4 milyon aileye de 150 avro ve çocuk başı 100 avro yardım yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine...
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Özgür Özel İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Polat Halil Sezai Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tbmm Nisan Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 21:25:44. #1.14#
title