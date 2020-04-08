Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 869'a yükseldi
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Fransa, Güncel

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 869'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 541 kişi artarak 10 bin 869'a yükseldi.

08.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:02
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 869'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 541 kişi artarak 10 bin 869'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.

Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 881 artışla 112 bin 950'ye ulaştığını belirtti.

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 148'e ve iyileşen kişi sayısının 21 bin 254'e çıktığını aktaran Salomon, son 24 saatte hastanelerde 541 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 10 bin 869'a yükseldiğini kaydetti.

Salomon, yaşanan teknik bir sorundan dolayı son 24 saatte yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin ve vaka sayılarına ilişkin bilgi veremeyeceğini söyledi.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

İşsiz kalanların sayısı 6,3 milyon

Öte yandan Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle işsiz kalanların sayısının 6,3 milyona yükseldiğini belirtti. Penicaud, bunun devlete maliyetinin 19,6 milyar avro olduğunu kaydetti.

İşten çıkarılanlar brüt maaşının yüzde 70'ini devletten işsizlik maaşı olarak alacak.

Kaynak: AA

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