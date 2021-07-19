Fransa'da Kovid-19 aşı merkezi kundaklandı
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Fransa'da Kovid-19 aşı merkezi kundaklandı

Fransa'da Kovid-19 aşı merkezi kundaklandı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın güneyindeki Bayonne kentinde aşı merkezi kundaklandı.

Fransa'nın güneyindeki Bayonne kentinde aşı merkezi kundaklandı.

France Bleu Pays Basque'ın haberine göre, pazar gecesi Bayonne'e bağlı Urrugne'deki aşı merkezinin çadırı yanmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler çadırın tamamını kaplamadan söndürüldü.

Yapılan ilk incelemelerde, çadırın etrafına benzin döküldüğü ve alevlerin belli noktalarda başladığı tespit edildi.

Bayonne savcılığı, Bayonne polisinin incelemelerine dayanarak olayla ilgili kundaklamayla ilgili soruşturmabaşlattı.

Ülkenin güneydoğusundaki Nice kentinde, 2 Temmuz'da aşı karşıtları aşı merkezini hedef almış, gece merkezdeki çadır ve masanın üzerine aşı karşıtı yazılar yazmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta, hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirileceğini, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletileceğini duyurmuştu.

Macron'un açıklamalarından sonra ülkenin birçok kentinde aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, restoran, bar, sinema vb. sosyal alanlara, 50'den fazla kişinin bulunduğu etkinlikler ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemek veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermek ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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