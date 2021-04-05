Fransa'da Kovid-19'a yakalanan öğrencilerin sınava girmeye zorlandıkları öne sürüldü
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Fransa'da Kovid-19'a yakalanan öğrencilerin sınava girmeye zorlandıkları öne sürüldü

Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa'da Kovid-19'a yakalanan öğrencilerin sınava girmeye zorlandıkları öne sürüldü

Fransa'nın başkenti Paris ve çevresinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan öğrencilerin Üst Mesleki Diploma (BTS) sınavlarına girmeye zorlandıkları iddia edildi.

Fransa'nın başkenti Paris ve çevresinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan öğrencilerin Üst Mesleki Diploma (BTS) sınavlarına girmeye zorlandıkları iddia edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, geçen hafta cuma yapılan BTS İngilizce sınavı öncesi bazı öğrenciler, Kovid-19'a yakalandıklarını öğrendi. Sınav merkezini arayan öğrencilere hasta olsalar bile sınava girmezlerse sıfır puan alacakları söylendi.

Diğer öğrencileri enfekte etme riskine rağmen sıfır puan almak istemeyen öğrenciler, sınava girmek zorunda kaldı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflarda sınav merkezinde yeterli hijyen önlemlerinin alınmadığı, kalabalıkta sınava girmeyi bekleyen birçok kişinin maskesini düzgün takmadığı görüldü.

Yetkili kurumdan açıklama

Akademik Sınav Hizmetlerinden (SIEC) yapılan açıklamada, suçlamaların temelsiz olduğu, öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun bulunmadığı savunuldu.

Öğrencilerin diğer hastalıklar gibi Kovid-19'a yakalanmaları halinde sınava gelmezlerse sıfır puan alacakları, bunun genel bir uygulama olduğu ifade edildi.

Açıklamada, öğrencilerin hasta olup olmadığının kontrolünün mümkün bulunmadığı ileri sürüldü.

Geçen yıl yapılan sınavlarda Kovid-19 hastalarına ayrı odalar tahsis edilmişti.

Vaka sayısı düşmüyor

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 66 bin 794 artışla 4 milyon 822 bin 470'e yükseldi, 185 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 96 bin 678'e çıktı.

Hastanelerde 5 bin 341 kişinin Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda olduğu ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 9 milyon 290 bin 816 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bunlardan 3 milyon 131 bin 644'üne aşının ikinci dozu uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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