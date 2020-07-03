Fransa'da koronavirüslü hastada 4 saat istenmeyen ereksiyon tespit edildi Fransa'da 62 yaşındaki koronavirüslü (Covid-19) hastada 4 saat süren istenmeyen ereksiyon tespit edildiği duyuruldu.

Fransa'da 62 yaşındaki koronavirüslü (Covid-19) hastada 4 saat süren istenmeyen ereksiyon tespit edildiği duyuruldu.

Fransa'da 62 yaşındaki koronavirüslü (Covid-19) hastada 4 saat süren istenmeyen ereksiyon tespit edildiği duyuruldu. Amerikan Acil Tıp Dergisi'nde yayınlanan vaka raporunda, 62 yaşındaki koronavirüslü erkek hastada, 4 saat süren istenmeyen ereksiyon tespit edildiği belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı koronavirüs belirtilerinde ise bu tarz bir belirtiye yer verilmedi.

Kaynak: DHA