Fransa'da koronavirüslü hastada 4 saat istenmeyen ereksiyon tespit edildi
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Fransa'da koronavirüslü hastada 4 saat istenmeyen ereksiyon tespit edildi

Fransa'da 62 yaşındaki koronavirüslü (Covid-19) hastada 4 saat süren istenmeyen ereksiyon tespit edildiği duyuruldu.

Fransa'da koronavirüslü hastada 4 saat istenmeyen ereksiyon tespit edildi
03.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:31

Fransa'da 62 yaşındaki koronavirüslü (Covid-19) hastada 4 saat süren istenmeyen ereksiyon tespit edildiği duyuruldu.

Fransa'da 62 yaşındaki koronavirüslü (Covid-19) hastada 4 saat süren istenmeyen ereksiyon tespit edildiği duyuruldu. Amerikan Acil Tıp Dergisi'nde yayınlanan vaka raporunda, 62 yaşındaki koronavirüslü erkek hastada, 4 saat süren istenmeyen ereksiyon tespit edildiği belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı koronavirüs belirtilerinde ise bu tarz bir belirtiye yer verilmedi.


Kaynak: DHA

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