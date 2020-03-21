Fransa'da koronavirüse karşı önemli bir çalışma yapıldı Fransa'da sıtma tedavisinde kullanılan bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedavisinde kullanıldığı ve olumlu sonuçlar alındığı bildirildi.

Fransa'da sıtma tedavisinde kullanılan bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedavisinde kullanıldığı ve olumlu sonuçlar alındığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlerde Fransız bilim adamlarının, koronavirüse yakalanan kişilerin tedavi edilebilmesi için bir çalışma yaptığı belirtildi.

Bilim adamları, Fransız laboratuvar şirketi Sanofi'nin sıtma tedavisinde kullanılan bir ilacının 300 bin dozunun, koronavirüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Marsilya'da bir hastanede çalışan Fransız hekim Didier Raoult'un bu ilacı virüse yakalanan 24 kişide test ettiği, ardından hastaların yüzde 75'inin iyileştiği ifade edildi. Bu ilacın daha önce Çin'de de test edildiği kaydedildi.

Raoult, yaptığı açıklamada, yıllardır bağışıklık hastalıklarında kullanılan bu ilacın virüsün kaybolmasında etkisi olabileceğine dikkati çekti.

Sanofi Başkanı Olivier Bogillot ise "Henüz (virüse karşı) mucize bir ilaç söz konusu değil. Halen başlangıç aşamasındayız. Bu ilaç faydası ve riskleri olan bir ilaç." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA