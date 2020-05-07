Fransa'da koronavirüse karşı bisikletli önlem

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bisiklet parkurundan detaylar Bisiklete binen vatandaşlar Mayıs ayının 11'inden itibaren aşamalı olarak normalleşme sürecine girmeye hazırlanan Fransa, kalabalık metro ve otobüsleri rahatlatmak, trafikteki araç sayısını düşürmek ve böylelikle virüsün bulaşmasının önüne geçmek...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bisiklet parkurundan detaylar

Bisiklete binen vatandaşlar Mayıs ayının 11'inden itibaren aşamalı olarak normalleşme sürecine girmeye hazırlanan Fransa, kalabalık metro ve otobüsleri rahatlatmak, trafikteki araç sayısını düşürmek ve böylelikle virüsün bulaşmasının önüne geçmek için elzem olan fiziki mesafenin korunması adına bisiklet kullanımını teşvik eden bir program planlıyor. Bisiklet tamiri, geçici bisiklet park yerlerinin inşası, bisiklet yollarının genişletilmesi ve bisiklete binme dersleri için toplam 20 milyon euroluk bir planın uygulamaya konulacağı açıklandı.

Kaynak: AA