Fransa'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 359 bin kişiye para cezası Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırmasını ihlal eden 359 bin kişi para cezasına çarptırıldı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırmasını ihlal eden 359 bin kişi para cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, herkesin alınan tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

17 Mart'tan bu yana serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırmayı ihlal eden 359 bin kişiye para cezası verildiğini belirten Castaner, ülke genelinde kontrollerin sıkılaştırılacağını kaydetti.

Fransa'da alınan tedbirler kapsamında, insanların dışarı çıkarken İçişleri Bakanlığının sitesinden temin ettikleri ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kontrol durumunda polise göstermeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 150 avro ve 15 günde kuralı 2 kez ihlal edenlere 200 avro para cezası uygulanıyor, bir ayda 4 kez ihlal edenlere ise 3 bin 750 avro para cezası yanında 6 aya kadar hapis cezası veriliyor.

Kaynak: AA