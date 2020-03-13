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Futbol, Fransa, Spor

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle lig maçları askıya alındı

Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındı.

13.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:28
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle lig maçları askıya alındı

Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), ülkede yayılan ve 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle aldığı tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 1. ve 2. liglerdeki maçların bugünden itibaren yeni bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

Daha önce 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

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