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Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Fransa'da yaşayan Türk vatandaşı Halil B, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti.

06.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:50
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

'da yaşayan Türk vatandaşı Halil B, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti.

Kaynak: Dunya.com

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