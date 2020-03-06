Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti
Fransa'da yaşayan Türk vatandaşı Halil B, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti.
06.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:50
Fransa'da yaşayan Türk vatandaşı Halil B, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti.
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Kaynak: Dunya.com