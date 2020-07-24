Fransa'da koronavirüs karantinası sonrası 6 kadından 1'i sütyen takmayı bıraktı Fransa'da bir araştırma şirketinin yaptığı ankette, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan karantina sürecinde her 6 kadından birinin sütyen takmayı bıraktığı ortaya çıktı.

Fransa'da bir araştırma şirketinin yaptığı ankette, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan karantina sürecinde her 6 kadından birinin sütyen takmayı bıraktığı ortaya çıktı.

Ifop araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçlarına göre, Fransa'da koronavirüs salgınında karantina uygulaması nedeniyle 25 yaş altı her 6 kadından biri sütyen takmayı bıraktı. Araştırmaya göre, karantina döneminde kadınların evde sütyen takmamaya alıştıkları ve bu alışkanlığın salgının sonuçlarından birisi olduğuna dikkat çekildi. Araştırmanın 3 bin 108 kadın ile yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA