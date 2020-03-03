Fransa'da korona virüsünden ölü sayısı 4'e, vaka sayısı 212'ye yükseldi

03.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:59

Fransa'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, vaka sayısının ise 212'ye ulaştığı açıklandı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. Fransa'da 1 Mart'ta 100'ü aşan korona virüsünde vaka sayısı 2 günde ikiye katlandı. Fransa Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, vaka sayısının ise 212'ye yükseldiği belirtildi. Ülke çapında virüs tedbirinin ikinci dereceye yükseltildiği aktarıldı.



Öte yandan ülkede Louvre Müzesi artan virüs vakaları nedeniyle kapatılmış, birçok etkinliğin de iptal edildiği bildirilmişti. - PARİS

Kaynak: İHA