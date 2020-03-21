Fransa'da korona virüsü bilançosu: 450 ölü, 12 bin 612 vaka Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, Fransa'daki Covid-19 vaka sayının 12 bin 612'ye ölü sayısının 450'ye ulaştığını açıkladı.

Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, Fransa'daki Covid-19 vaka sayının 12 bin 612'ye ölü sayısının 450'ye ulaştığını açıkladı.

Fransa Sağlık Direktörü Jetome Salomon, cuma gecesi yaptığı açıklamada korona virüsünün (Covid-19) son vaka ve hayatını kaybedenlerin verilerini paylaştı. Hasta sayısının 12 bin 612'ye ve ölü sayısının 450'ye ulaştığını açıklayan Salomon, ölenlerin 78'inin son 24 saatte hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ülkedeki vaka sayısının artacağını söyleyen Salomon, iyileşen sayının da bin 587'ye ulaştığını açıkladı.

Öte yandan toplamda bugüne kadar 50 bin testin yapıldığını paylaşan Salomon, bir hafta sonra hasta sayınının en yüksek seviyesinde olmasının beklendiğini ve sokağa çıkma yasağının uzatılma ihtimalinin olduğunu söyledi. - PARİS

Kaynak: İHA