Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 437 ölüm
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Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 437 ölüm

Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 437 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 293'e ulaştı.

Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 437 ölüm
27.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:48

Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 437 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 293'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeniyle 437 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 23 bin 293'e yükseldiğini bildirdi. Salomon, son 24 saatte 3 bin 742 yeni korona vakası tespit edildiğini ifade ederken, ülke genelinde tespit edilen toplam korona virüs vaka sayısının 165 bin 842'ye ulaştığını duyurdu.

Ülke genelinde 45 bin 513 kişinin iyileşerek taburcu olduğunu aktaran Salomon, 4 bin 608 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu. - PARİS

Kaynak: İHA

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