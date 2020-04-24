Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 389 ölüm
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Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 389 ölüm

Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 389 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 245'e ulaşırken, ülke genelinden uygulanan sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta sona eriyor.

24.04.2020 20:55 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:55
Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 389 ölüm

Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 389 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 245'e ulaşırken, ülke genelinden uygulanan sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta sona eriyor.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan ve 190 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeniyle 389 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 22 bin 245'e yükseldiğini bildirdi. Salomon, son 24 saatte bin 645 yeni korona vakası tespit edildiğini ifade ederken, ülke genelinde tespit edilen toplam korona virüs vaka sayısının 159 bin 828'e ulaştığını duyurdu.

Ülke genelinde 43 bin 493 kişinin iyileşerek taburcu olduğunu aktaran Salomon, 4 bin 870 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu.

Öte yandan Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta sona ererken, dünya genelinde korona virüse bağlı en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında 4. sırada yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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