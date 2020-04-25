Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 369 ölüm
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Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 369 ölüm

Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 369 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 614'e ulaştı.

25.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 20:51
Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 369 ölüm

Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 369 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 614'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeniyle 369 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 22 bin 614'e yükseldiğini bildirdi. Salomon, son 24 saatte bin bin 660 yeni korona vakası tespit edildiğini ifade ederken, ülke genelinde tespit edilen toplam korona virüs vaka sayısının 161 bin 488'e ulaştığını duyurdu.

Ülke genelinde 44 bin 594 kişinin iyileşerek taburcu olduğunu aktaran Salomon, 4 bin 725 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu.

Öte yandan Fransa, dünya genelinde korona virüse bağlı en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında 4. sırada yer alıyor. - PARİS

Kaynak: İHA

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