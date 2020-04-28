Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 367 ölüm Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 367 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 660'a ulaştı.

Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 367 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 660'a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 367 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 23 bin 660'a yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısının ise 196 bin 728'e ulaştığı duyuruldu. - PARİS

Kaynak: İHA