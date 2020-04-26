Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 242 ölüm
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Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 242 ölüm

Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 242 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 856'ya ulaştı.

26.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 26.04.2020 21:14
Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 242 ölüm

Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 242 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 856'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeniyle 242 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 22 bin 856'ya yükseldiğini bildirdi. Salomon, son 24 saatte 612 yeni korona vakası tespit edildiğini ifade ederken, ülke genelinde tespit edilen toplam korona virüs vaka sayısının 162 bin 100'e ulaştığını duyurdu.

Ülke genelinde 44 bin 903 kişinin iyileşerek taburcu olduğunu aktaran Salomon, 4 bin 682 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu. - PARİS

Kaynak: İHA

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