Fransa'da korona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 132'ye ulaştı
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Fransa'da korona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 132'ye ulaştı

Fransa'da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 110 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 28 bin 132'ye yükseldi.

Fransa'da korona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 132'ye ulaştı
20.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:55

Fransa'da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 110 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 28 bin 132'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 326 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hastanelerde 110 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede 17 bin 941 kişinin hastanede tedavi gördüğü, bin 794 kişinin ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Ülkede iyileşen hasta sayısı 63 bin 354'e ulaşırken toplam vaka sayısının 218 bin 326'ya ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan vaka sayısındaki düşüş devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron halka "tedbiri bırakmama" çağrısında bulundu. - PARİS

Kaynak: İHA

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