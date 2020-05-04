Fransa'da korona virüse bağlı ölümler 25 bini aştı

Fransa'da korona virüse bağlı can kaybı 25 bini aşarak, 25 bin 201'e yükseldi.

Fransa'da korona virüse bağlı can kaybı 25 bini aşarak, 25 bin 201'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 250 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 306 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 25 bin 201'e yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde bin 199 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam korona virüs vaka sayısının 203 bin 253'e ulaştığı duyuruldu. Ayrıca, 3 bin 696 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken toplam 51 bin 371 kişinin virüsü yenip taburcu olduğu bildirildi.

Öte yandan, Fransa, dünya genelinde korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı 5. ülke konumunda bulunurken, vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayısında azalmanın devam ettiği kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA