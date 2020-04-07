Fransa'da korona virüs ölümleri 10 bini geçti Fransa'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte bin 427 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 bin 328'e ulaştı.

Fransa'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte bin 427 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 bin 328'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Sokağa çıkma yasağının 21. gününde Fransa'da Sağlık Direktörü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde bin 427 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylelikle ülke genelinde korona nedeniyle ölü sayısı 10 bin 328'e yükseldi. Salomon, Mart ayının başından bu yana 19 bin 337 kişinin iyileşip hastaneden taburcu olduğunu, 7 bin 131 kişinin ise hastanelerde yoğun bakımda olduğunu aktardı. Ülke genelinde 11 bin 59 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı ise 109 bin 69'a ulaştı.

Öte yandan Fransa, dünyada korona virüsü nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4. ülke konumunda bulunuyor. - PARİS

Kaynak: İHA