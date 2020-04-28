Fransa'da korona nedeniyle ekmek satışı azaldı
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Fransa'da korona nedeniyle ekmek satışı azaldı

Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle insanlar evlerinde ekmek yapmaya başlayınca ekmek satışı azaldı.

Fransa'da korona nedeniyle ekmek satışı azaldı
28.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:56

Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle insanlar evlerinde ekmek yapmaya başlayınca ekmek satışı azaldı.

Korona virüsün yayılmasının ardından karantina kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymak zorunda kalan Fransızlar, fırınlara gidemedikleri için evde ekmek yapmaya başladı. Korona virüsün yayılmasıyla ekmek satışında önemli düşüş yaşandığı belirtildi. Fırınların satışında düşüş yaşanırken, ülkede her yıl 6 milyar somun ekmek tüketiliyordu. Korona virüsün yayılmasına yönelik prosedürlerinin sıkılaştırılmasıyla, Fransızlar son haftalarda un dahil olmak üzere ekmek yapmak için gerekli malzemelere yoğun talep gösterdi. Bu nedenle bazı marketlerde un stokları tükendi.

Öte yandan Fransa'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 293'e, vaka sayısı 165 bin 842'ye yükseldi. - PARİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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