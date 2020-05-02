Fransa'da korona hastalarının tespiti için köpekler eğitiliyor

Fransa, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının tespit edilmesi için arama köpeklerinin eğitilmeye başlandığı belirtildi.

Fransa, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının tespit edilmesi için arama köpeklerinin eğitilmeye başlandığı belirtildi.

Fransa'da Paris itfaiyesi ile veterinerlik hizmetleri kurumu, korona virüse yakalanan kişileri tespit etmek için arama köpeklerini eğitmeye başladıkları açıkladı. Perşembe günü eğitilmeye başlanan köpeklerdeki ilk sonuçların "umut verici" olduğu belirtildi.

Alfort Ulusal Veterinerlik Okulu profesörü ve Paris İtfaiyesi veterinerlik hizmetleri müdürü Dominique Grandjean yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgınının başından beri, bu köpekleri düşündüm. Salgın hastalıkların bir kokusu vardır. Bu koku yaklaşık 40 köpeğe tanıtıldı" dedi.

Uyuşturucu, para, patlayıcı ve kanser hastalığını tespit etmek üzere eğitilmiş köpekler gibi yeni eğitilen köpeklerin de korona hastalarını kısa sürede tespit etmesi bekleniyor. Eğitimin başarılı olması durumunda köpekler, havaalanları gibi kalabalık yerlerde hastaları tespit edebilecek. - PARİS

Kaynak: İHA