Fransa'da korona bilançosu artıyor Fransa'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 112 kişi artarak 674'e yükseldi.

Fransa'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 112 kişi artarak 674'e yükseldi.

Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, Fransa genelinde korona virüs vakalarının 16 bin 18'e, ölü sayısının ise 674'e ulaştığını bildirdi. Salomon, korona hastalarının yüzde 35'inin 65 yaşından genç olduğunu kaydederken, aktif korona hasta sayısının 13 bin 144 olduğunu açıkladı. Salomon, bin 746 vakanın ise durumunun kritik olduğunu bildirirken, 2 bin 200 kişinin sağlığına kavuştuğunu ifade etti. - PARİS

Kaynak: İHA