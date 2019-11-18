Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü

18.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:08

Fransa'nın güneybatısında bulunan Mirepoix-sur-Tarn kasabasında bir asma köprü çöktü, 15 yaşında bir kız hayatını kaybetti.

Fransa'nın Toulouse kentine yakın Mirepoix-sur-Tarn kasabasında bir asma köprü çöktü. Mirepoix-sur-Tarn Belediye Başkanı Philippe Oget tarafından olay yerinde yapılan açıklamada, çökme nedeninin yasal limitlerin üzerinde ağırlığa sahip taşıtların neden olduğu belirtildi. Köprüde izin verilen en yüksek tonajın 19 ton olduğu açıklandı. 3 arcın sulara gömüldüğünü düşünen yetkililer, 15 yaşındaki bir genç kızın hayatını kaybettiğini ve şimdiye kadar 4 kişinin kurtarıldığını belirtti. Köprünün 155 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde olduğu ve en son 2017 yılında kontrolden geçtiği bildirildi.

Kaynak: DHA