Fransa'da kısıtlamalar 4 kademeli olarak kaldırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da kısıtlamalar 4 kademeli olarak kaldırılacak

Fransa'da kısıtlamalar 4 kademeli olarak kaldırılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 4 kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 4 kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı.

Fransa'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 31 Mart'tan bu yana devam eden kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Elysee Sarayı'nda basına verdiği demeçte, ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 4 kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

SEYAHAT KISITLAMASI 3 MAYIS'TA KALDIRILACAK

Macron, kısıtlamaların kaldırılması konusunda ilk adımın 3 Mayıs'ta atılacağını ifade ederek, bu tarihten itibaren vatandaşların evlerinden 10 kilometreden fazla uzaklaşmalarına ve bölgeler arası seyahat yapmalarına izin verileceğini açıkladı. Macron ayrıca, ortaokul ve liselerin yüzde 50 kapasite ile yeniden açılacağını belirtti.

KÜLTÜREL MEKANLAR 19 MAYIS'TA AÇILACAK

Fransa'da 19 Mayıs'tan itibaren saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının saat 21.00'de başlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Macron, müze, sinema, tiyatro gibi belirli kültürel mekanların iç mekanda 800, dış mekanda ise bin kişi ile yeniden açılacağını belirtti.

KAFE VE RESTORANLARIN AÇIK ALANLARI 9 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Macron, 9 Haziran'dan itibaren 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının 23.00'de başlayacağını belirterek, kafe ve restoranların açık mekanlarda masa başı 6 kişi ile müşterilerine hizmeti vereceğini açıkladı. Kafe ve restoranların Haziran'dan önce ise iç mekanda müşteri ağırlaması beklenmiyor.

Macron ayrıca, söz konusu tarihte 5 bin kişiyi ağırlayabilecek yerler ve yabancı turistlerin kabulü için sağlık geçiş kartının uygulanacağını açıklayarak, spor salonların da açılacağını bildirdi. Sağlık geçiş kartı ile kişilerin PCR test sonuçları ve aşı olunup olmadığını belgeleyecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 30 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR

Macron, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 30 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını ifade ederek, sağlık kartı uygulaması ile binden fazla kişinin bir araya geldiği etkinliklerin düzenlenebileceğini duyurdu.

Fransa'da toplam vaka sayısı 5 milyon 565 bin 852'e, toplam can kaybı ise 103 bin 918'e yükseldi.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Özcan Deniz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'da kısıtlamalar 4 kademeli olarak kaldırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:04:43. #1.15#

title