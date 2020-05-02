Fransa'da kısıtlamalar 24 Temmuz'a kadar uzatıldı

Fransa'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararları 24 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Fransa'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararları 24 Temmuz'a kadar uzatıldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Fransa'da virüsle mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararları 24 Temmuz'a kadar uzatıldı.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 167 bin 346 olarak açıklanırken; toplam can kaybının 24 bin 594 olduğu duyuruldu.

Kaynak: DHA