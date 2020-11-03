Fransa'da Katolikler, ayin yasağının iptali için Danıştaya başvurdu
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Fransa'da Katolikler, ayin yasağının iptali için Danıştaya başvurdu

03.11.2020 01:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 02:00
Fransa'da Katolikler, ayin yasağının iptali için Danıştaya başvurdu

Fransa'da Katolikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ayinlere getirilen yasağın iptali için Danıştaya müracaat etti.

Fransa'da Katolikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ayinlere getirilen yasağın iptali için Danıştaya müracaat etti.

Le Figaro'nun haberine göre, Bayonne, Montauban, Avignon, Saint-Pierre ve Fort-de-France ile Frejus-Toulon piskoposları, Katolik Aile Dernekleri (AFC) ve bazı Katolik şahıslar, dini pratiklerin yasaklanmasının ibadet özgürlüğüne saygı duyulmaması anlamına geleceği gerekçesiyle Kovid-19 karantinası kapsamında kiliselere getirilen ayin yasağının kaldırılması için Danıştaya başvurdu.

Başvurularda, 29 Ekim'de hükümetin yayımladığı, ibadet yerlerinin açık olabileceği ancak en fazla 30 kişinin katılabileceği cenaze merasimleri hariç tüm toplantıların yasak olduğuna dair kararname kınandı.

Katolikler, Başbakan Jean Castex'in kararnameyi, ibadet yerlerindeki ayin ve toplantılara 90 dakikayı aşmayacak ve virüsün yayılmasına karşı önlemler alınmış şekilde izin verilmesi ve insanlara evlerine 1 kilometre yakınlarındaki ibadet yerlerine gitme imkanı tanınması yönünde değiştirmesini talep etti.

Mesleki federasyonlar işletmelerin açılmasını istiyor

Diğer yandan 20'ye yakın mesleki federasyon hükümetten Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan işletmelerin 13 Kasım'dan itibaren açılmasını talep etti.

Federasyon temsilcileri ve işverenler, önlemlerin Fransa genelinde 100 binden fazla satış noktası ile 1,2 milyon maaşlı çalışan ve serbest meslek sahibini zor durumda bıraktığını belirtti.

Temsilciler önlemlerin çoğunluğun fikrine başvurulmadan adil olmayan şekilde alındığını iddia etti.

Hükümetten hastanelerde doluluğu engellemek için bakım hizmeti

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise hastanelerdeki doluluğun önüne geçmek için ocak ayından itibaren yaklaşık 20 bölgede hizmet verecek Bakım Hizmetleri Servisini (SAS) devreye sokacaklarını duyurdu.

Haftanın her günü kesintisiz hizmete açık olacak servis, çevrimiçi, telefon, ambulans ya da acil durum hizmetinde bulunarak hastalara gerekli yönlendirmelerde bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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