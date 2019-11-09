Fransa'da Katolik Kilisesi, çocuk istismarı mağdurlarına tazminat ödeyecek
Fransa Piskoposlar Birliği Sözcüsü Thierry Magnin, Katolik Kilisesi bünyesinde çocuk istismarında mağdur olanlara mali tazminat verileceğini açıkladı.
09.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:29
Fransa Piskoposlar Birliği Sözcüsü Thierry Magnin, Katolik Kilisesi bünyesinde çocuk istismarından mağdur olanlara tazminat verileceğini açıkladı.
Fransa'da sayıları 120'yi bulan piskopos, Lourdes kentinde perşembe ve cuma günü yıllık olağan kurultaylarını gerçekleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com