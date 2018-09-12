Fransa'da Kasaplara Saldıran Vegan Aktivistlere Gözaltı

Fransa'nın Lille şehrinde bir hafta içinde altı vegan aktivist et ve et ürünleri satan dükkanlara saldırmaktan gözaltına alındı.

Geçtiğimiz aylarda vegan aktivistler aralarında bir kasabın, balıkçının, peynir dükkanı ile bir McDonald's restoranının bulunduğu dokuz iş yerine saldırıp camları kırdı ve duvarlarına sahte kan attı.

Aktivistler ayrıca diğer türlere yönelik etik dışı muameleleri protesto için sprey boyalarla duvarlara "Tür ayrımcılığını durdurun" (Stop Speciesism) sloganları yazdı.

Gözaltına alınanlardan beşi serbest bırakıldı veya haklarında serbest bırakılmaları kararı alındı.

Lille savcılığı, gözaltında tutulan 21 yaşındaki bir diğer aktivistin ise Aralık'ta mahkemeye çıkması kararı aldı.

Calais'de 8 Eylül'de düzenlenmesi planlanan bir vegan festivali, et yiyenlerin 'kargaşa çıkarma amacıyla bir dizi operasyon hazırlığında' olduğu haberleri üzerine iptal edilmişti.

Organizatörlerin şikayetleri üzerine Lille mahkemesi ise festivalin düzenlenmesi hükmüne vardı.

'Kendi yaşam tarzlarını empoze etmeye çalışıyorlar'

Fransa'da nüfusun büyük bir bölümü et yiyor, veganların oranı, et yiyenlere kıyasla daha düşük.

2016'da yapılan bir ankete göre Fransa nüfusunun yüzde 3'ü vejetaryen.



Et yemekleri ise geleneksel Fransız mutfağında geniş yer tutuyor.

Mart ayında bir vegan aktivist, Facebook sayfasında paylaştığı 'bir kasabın bir İslamcı militan tarafından öldürülmesi adildir' mesajı nedeniyle hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme kararı tecil edilmişti.

Fransa Kasaplar Federasyonu hükümete, militan veganlara karşı kasapların korunmaları talebinde bulundu.

Federasyon, veganların 'toplumun büyük bir kesimine kendi yaşam tarzlarını ve hatta ideolojilerini empoze etmeye çalıştıklarını' söyledi.

Fransız hükümeti bu yıl getirdiği yeni düzenlemelerle, Fransa'da satılan bitkisel ürünler için 'biftek', 'sosis' gibi kelimeler kullanılmasını yasaklamıştı.