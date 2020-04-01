Fransa'da karantinayı ihlal edenlere toplam 359 bin defa ceza kesildi Covid-19 salgının kontrol altına almak için sokağa çıkışları kısıtlama kararı alan Fransa'da 17 Mart'tan bu yana karantinayı gereksiz yere ihlal edenlere toplam 359 bin ceza kesildi. 135 euro'dan hapise kadar varan cezalar var

Covid-19 salgınını kontrol altına almak için sokağa çıkışlara kısıtlama getiren Fransa'da 17 Mart'tan bu yana karantinayı ihlal edenlere toplam 359 bin defa ceza kesildi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, kısıtlamanın uygulandığı günden bu yana polisin 5,8 milyon kontrol yaptığını, kurallara riayet etmediği gerekçesiyle 359 bin ceza kesildiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com