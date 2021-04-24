Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırganın 3 arkadaşı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırganın 3 arkadaşı gözaltına alındı

Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırganın 3 arkadaşı gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısındaki Rambouillet'teki karakolda 1 polis memurunun ölümüne neden olan bıçaklı saldırganın 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısındaki Rambouillet'teki karakolda 1 polis memurunun ölümüne neden olan bıçaklı saldırganın 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet bölgesindeki bir karakolda, yerel saatle 14.30 sıralarında Tunus uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda 49 yaşındaki bir kadın polis memuru hayatını kaybetmiş, saldırgan ise diğer polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı ise saldırıya ilişkin terör soruşturması başlatılmıştı. Fransız polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Rambouillet karakolunda bir polis memurunu öldüren saldırganın yakın çevresinden 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Fransız savcılık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 3 kişinin saldırganın arkadaşı olduğu kaydedildi.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, saldırının ardından hayatını kaybeden polis memuru için yayınladığı başsağlığı mesajında, "Görev başında korkakça saldırılarak öldürülen polis memurunun ailesine, akrabalarına ve meslektaşlarına yürekten düşüncelerimi paylaşıyorum. Terörle mücadele savcısı ve savcılığın sulh hakimleri, bu iğrenç suça ışık tutmak için seferber oldu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca saldırıya tepki gösteren Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bütün ulus saldırı altında" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Diego Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırganın 3 arkadaşı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 00:32:59. #1.15#

title