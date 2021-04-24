Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırganın 3 arkadaşı gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısındaki Rambouillet'teki karakolda 1 polis memurunun ölümüne neden olan bıçaklı saldırganın 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısındaki Rambouillet'teki karakolda 1 polis memurunun ölümüne neden olan bıçaklı saldırganın 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet bölgesindeki bir karakolda, yerel saatle 14.30 sıralarında Tunus uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda 49 yaşındaki bir kadın polis memuru hayatını kaybetmiş, saldırgan ise diğer polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı ise saldırıya ilişkin terör soruşturması başlatılmıştı. Fransız polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Rambouillet karakolunda bir polis memurunu öldüren saldırganın yakın çevresinden 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Fransız savcılık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 3 kişinin saldırganın arkadaşı olduğu kaydedildi.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, saldırının ardından hayatını kaybeden polis memuru için yayınladığı başsağlığı mesajında, "Görev başında korkakça saldırılarak öldürülen polis memurunun ailesine, akrabalarına ve meslektaşlarına yürekten düşüncelerimi paylaşıyorum. Terörle mücadele savcısı ve savcılığın sulh hakimleri, bu iğrenç suça ışık tutmak için seferber oldu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca saldırıya tepki gösteren Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bütün ulus saldırı altında" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı