Son dakika haber! - Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü
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Son dakika haber! - Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü

İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KAPLAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısındaki Rambouillet'teki bir karakolda polis memurunu bıçaklayarak öldüren saldırganın Tunus uyruklu olduğu ve diğer polislerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

- Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısındaki Rambouillet'teki bir karakolda polis memurunu bıçaklayarak öldüren saldırganın Tunus uyruklu olduğu ve diğer polislerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet'te karakolda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya dair detaylar netleşiyor. Karakolda bıçakla 49 yaşındaki bir kadın polisi yaralayarak öldüren saldırganın Tunus uyruklu olduğu ve 2009'da Fransa'ya giriş yaptığı öğrenildi. Diğer polislerin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Paris bölge başkanı Valery Pecresse saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Trajik saldırıyı öğrendim, yasta olan polis memurlarımıza desteğimi göstermek için bölgeye gideceğim" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! - Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü
Son dakika haber! - Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü
Son dakika haber! - Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü
Son dakika haber! - Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KAPLAN

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