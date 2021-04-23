Fransa'da karakolda bıçaklı saldırıya ilişkin terör soruşturması açıldı
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Fransa'da karakolda bıçaklı saldırıya ilişkin terör soruşturması açıldı

Fransa'da karakolda bıçaklı saldırıya ilişkin terör soruşturması açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı tarafından ülkenin başkenti Paris'in güneybatısındaki Rambouillet'teki karakolda 1 polis memurunun ölümüne neden olan bıçaklı saldırıya ilişkin terör soruşturması açıldığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı tarafından ülkenin başkenti Paris'in güneybatısındaki Rambouillet'teki karakolda 1 polis memurunun ölümüne neden olan bıçaklı saldırıya ilişkin terör soruşturması açıldığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet bölgesindeki bir karakolda, yerel saatle 14.30 sıralarında Tunus uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda 49 yaşındaki bir kadın polis memuru hayatını kaybetmiş, saldırgan ise diğer polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin incelemeler devam ederken, Tunuslu saldırganın daha önce keşif için karakola geldiği, saldırıyı planlandığı ve hedefin söz konusu polis memuru olduğunun ortaya çıkması üzerine saldırıya ilişkin terör soruşturması başlatıldı. Fransa Başbakanı Jean Castex yaptığı açıklamada, Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı tarafından bıçaklı saldırıya ilişkin terör soruşturması açıldığını kaydetti. Castex, "Terörle her türlü şekilde mücadele etme kararlılığımız her zamankinden daha sağlam" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise, "O bir polis memuruydu. Stephanie, Yvelines bölgesinin zaten daha önce de yaralanmış topraklarında, Rambouillet karakolunda öldürüldü. Ulusumuz, ailesinin, meslektaşlarının ve polisin yanında duruyor. Teröre karşı mücadelede pes etmeyeceğiz" ifadelerini kaydetti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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