Fransa'da kafe, restoran, mağaza, sinema ve müzeler yeniden açıldı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında ülkede kafe ve restoranların terasları, mağazalar, müzeler, sinemalar ve tiyatro salonları yeniden faaliyete geçti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında ülkede kafe ve restoranların terasları, mağazalar, müzeler, sinemalar ve tiyatro salonları yeniden faaliyete geçti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce kısıtlamaların hafifletilmesine ilişkin açıkladığı 4 aşamalı planın ikinci aşamasına geçildi.

Fransız hükümetinin sonbahardaki ikinci dalga sırasında Kasım 2020'de kapatılmasına karar verdiği restoran, kafe ve barlar, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Başkent Paris'te salgın önlemleri kapsamında sadece açık mekanlarında hizmet verecek işletmelerin terasları, yağmurlu havaya rağmen günün ilk saatlerinden itibaren ilgi gördü.

Paris'te insanlar kötü hava koşullarına rağmen restoran ve kafede oturmanın keyfini uzun bir aradan sonra yeniden yaşarken, mağazaların da açılmasıyla alışveriş yapmanın keyfini sürdü.

Ülkede müze, sinema ve tiyatro salonları da açılırken, buralar 06.00-21.00 saatlerinde hizmet verebilecek.

Kapalı alanlarda düzenlenen etkinliklerde en fazla 800, açık alanlardaki etkinliklerde ise en fazla 1000 kişi yer alabilecek.

Sokağa çıkma yasağının başlama saati de 19.00'dan 21.00'e alındı.

Fransa'da salgınla mücadele kapsamında Arjantin, Brezilya, Şili, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan gelen yolculara 10 gün karantina zorunluluğu uygulanıyor. Bu kurula uymayanlara ise 1000 avro para cezası kesiliyor.

Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetilmesine ilişkin 4 aşamalı planın üçüncü aşamasında 9 Haziran'dan itibaren sokağa çıkma yasağı 19.00 yerine 23.00'te başlayacak, kafe ve restoranların iç mekanlarında hizmet verilmeye başlanacak, spor salonları yeniden açılacak.

Son aşamada ise 30 Haziran'da da sokağa çıkma yasağı sona erecek. Kapalı veya açık alanda 1000'den fazla katılımcının olduğu etkinlikler düzenlenebilecek.

İlk aşamada 3 Mayıs'ta gündüz saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat yasağı kaldırılmıştı. 19.00-06.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı devam etmişti.

Günlük vaka sayısı düşüşte

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa'da bugüne kadar 108 bin 69 kişi hayatını kaybetti. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 17 bin 210 artışla 5 milyon 898 bin 347'ye yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 15'i yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 58 kişinin tedavisi devam ediyor.

Son 7 günde günlük vaka sayısı yüzde 19,6 ve günde hastanelere tedaviye alınan kişi sayısı yüzde 30,8 düşüş gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan