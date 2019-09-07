Fransa'da kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılabilecekleri cami açılıyor

07.09.2019 12:45

Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami bugün kapılarını açıyor.



Camilerdeki atmosferden hoşnut olmadığını dile getiren Kahina Baloul isimli kadının öncülüğünde başlatılan projeye şu ana kadar bin 700'ü aşkın kişi mali destekte bulundu. Caminin 7 Eylül Cumartesi günü açılması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle