Fransa'da kaçan boğa araca bindirilerek sahibine teslim edildi Fransa'da kaçan boğa araca bindirilerek sahibine teslim edildiTuba KARA, (DHA) - Fransa'da sahibinden kaçan boğa, üstü açık aracın arkasında sahibine teslim edildi.

Fransa'da kaçan boğa araca bindirilerek sahibine teslim edildi

Tuba KARA, (DHA) - Fransa'da sahibinden kaçan boğa, üstü açık aracın arkasında sahibine teslim edildi. 400 kiloluk boğanın araca bindirilerek sahibine götürüldüğü anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Fransa'nın Camargue bölgesindeki Cailar kasabasında D979 otoyolu üzerinde, sahibinden kaçan bir boğa, üstü açık aracın arka koltuğunda sahibine geri teslim edildi. O anlar otoyolda seyir halinde seyehat eden Anthony Mathieu'nin objektifine takıldı. 'Camargue'de pek çok olağandışı şey görüyoruz ama bu bir ilkti.

OLDUKÇA ŞAŞKINIZ

Üstü açık bir arabada bu boğayı gördük diyen Mathieu, Bir grup arkadaşımızla plaja gidiyorduk. Bu sahneye daha yakından bakmak için araca yaklaşmaya karar verdik. Oldukça Şaşkınız? dedi. Yaklaşık 400 kilo olan boğanın sahibi, boğanın çiftliğinden kaçtığını ifade ederek, arkadaşının aracıyla kendisine teslim edildiğini kaydetti.

Kaynak: DHA