- Fransa'da kaçak göçmenlerden protesto
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- Fransa'da kaçak göçmenlerden protesto

- Fransa'da kaçak göçmenlerden protesto Fransa'da çoğunluğu Kuzey Afrikalı kaçak göçmenlerden oluşan grup protesto düzenledi.

30.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:56

- Fransa'da kaçak göçmenlerden protesto

PARİS - Fransa'da çoğunluğu Kuzey Afrikalı kaçak göçmenlerden oluşan grup protesto düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Opera Meydanı'nda 20 farklı derneğin desteği ile bir araya gelen çoğunluğu Kuzey Afrikalı kaçak göçmenlerden oluşan grup protesto düzenledi. Protestocular, eylemlerinin adının "Dayanışma Yürüyüşü" olduğunu ifade etti. Protestocular, kötü yaşam koşullarını protesto ederken, devletin sağladığı yardım ödeneklerine erişim hakkı talep etti. Eylemciler, hayatta kalmak her işi yaptıklarını fakat bunun yetersiz olduğunu aktardı. Eyleme katılanlar arasında bulunan Bouches-du-Rhöne bölgesi Milletvekili François-Michel Lambert, yaptığı açıklamada ülkede oturma ve çalışma izni olmayan kaçak yaşayan tüm göçmenlerin düzenli hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Polis, Opera Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alırken, eylemcileri sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda sıkça uyardı. Polis güçleri protestoculara sık sık dağılma çağrısında bulunurken, biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Öte yandan Fransa'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 19 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi, eylem ve yürüyüş yapması yasak.

- Fransa'da kaçak göçmenlerden protesto

Kaynak: İHA

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