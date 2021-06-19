Fransa'da jandarma, kalabalık parti düzenlemek isteyenlere müdahale etti: 11 yaralı
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Fransa'da jandarma, kalabalık parti düzenlemek isteyenlere müdahale etti: 11 yaralı

Fransa'da jandarma, kalabalık parti düzenlemek isteyenlere müdahale etti: 11 yaralı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın kuzeybatısındaki Ille-et-Vilaine vilayetinde kalabalık parti düzenlemek isteyen binlerce kişiye jandarmanın müdahalesinde 6'sı sivil en az 11 kişi yaralandı.

Fransa'nın kuzeybatısındaki Ille-et-Vilaine vilayetinde kalabalık parti düzenlemek isteyen binlerce kişiye jandarmanın müdahalesinde 6'sı sivil en az 11 kişi yaralandı.

Redon kentinde, dün akşam 19.00 sıralarında tekno müzik partisi düzenlemek isteyen 1000-1500 kişi toplandı.

Katılımcılar, partiyi önlemek için müdahale eden jandarmaya molotofkokteyli, demir toplar, briketler ve ellerindeki cisimleri fırlattı.

Jandarmanın katılımcılara göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık vermesiyle arbede yaşandı.

Olayda en az 6 kişi yaralanırken, yaralananlardan birinin elinin koptuğu belirtildi. Jandarma ekipleri de olayda en az 5 jandarmanın yaralandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, partinin yapılacağı alanda halen 400 jandarma bulunduğu, bazı kişilerin alanı terk etmeyi reddettiği aktarıldı.

Nantes kentinde 2019'da düzenlenen benzer bir partiye güvenlik güçlerinin müdahalesinde Steve Maia Caniço yaşamını yitirmişti.

Ille-et-Vilaine vilayetindeki Lieuron kentinde, jandarma ekipleri yılbaşı gecesi düzenlenen 2 bin 400 kişinin katıldığı benzer bir partiye müdahale etmiş, parti dağıtılırken 1600 kişiye para cezası verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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