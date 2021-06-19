Fransa'da izinsiz parti ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı

Fransa'nın Ille-et-Vilaine bölgesinde bin 500 kişinin katılımıyla düzenlenmek istenen izinsiz partiyle jandarmanın müdahale etmesi sonucu şiddet olayları yaşandı.

Fransa'nın Ille-et-Vilaine bölgesinde bin 500 kişinin katılımıyla düzenlenmek istenen izinsiz partiyle jandarmanın müdahale etmesi sonucu şiddet olayları yaşandı. Jandarmaya molotof kokteylleri, beton bloklar, havai fişekler ve demir topları atılırken, çıkan çatışmada 7 kişi yaralandı. Bir genç elini kaybetti.

Fransa'nın batısında bulunan Ille-et-Vilaine bölgesinde dün akşam bin 500 kişi teknopartı için bir araya geldi. Polisin izinsiz düzenlenmek istenen partiye müdahalesi sonucu bölgede tansiyon yükseldi. Katılımcılar molotof kokteylleri, beton bloklar, havai fişekler ve demir topla fırlattı. Jandarmanın ise göz yaşartıcı gazla karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 saat süren şiddet olaylarında 2 sivil ve 5 jandarma yaralandı. Yaralananlardan biri elini kaybetti. Ille-et-Vilaine Valisi Emmanuel Berthier, "Bu aşırı şiddet ortamında 22 yaşındaki bir genç elini kaybetti. Bu dramatik kazanın koşullarını aydınlatmak için derhal bir soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı. Vali Berthier, "Şiddetli çatışmalar gecenin büyük bir bölümünde sürdü. Jandarmalara molotof kokteylleri, demir toplar, beton bloklar ve havai fişekler atıldı" dedi.

Berthier, "Bu sabah sakinlik geri geldi" derken, sosyal medyada partiye hala devam eden vatandaşlar olduğu görüldü. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı