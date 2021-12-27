Fransa'da işsizlik kasım ayında geriledi

Fransa'da işsizlik, kasım ayında yüzde 1,7 azaldı.

Fransa Çalışma Bakanlığı'na bağlı Araştırma, Çalışma ve İstatistik Direktörlüğü kasım ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda son bir ayda hiçbir işte çalışmayanların sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,7 veya 55 bin 800 kişi geriledi.

Bu kategorideki işsiz sayısı 2020 sonunda 3 milyon 816 bin 700 iken, 2021 kasım ayında 3 milyon 321 bin 400'e düştü.

Böylece ülke genelinde işsizlik art arda 7 ay gerilemiş oldu.

Diğer yandan, son bir ay içerisinde kısmi süreli çalışanların sayısı yüzde 0,7 veya 16 bin 100 kişi arttı.

Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, Twitter'den yaptığı açıklamada işsizlik cephesinde iyi gelişmeler olduğu yorumunu yaptı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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