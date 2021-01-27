Fransa'da işsiz sayısı 2020'de yüzde 7,5 arttı
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Fransa'da işsiz sayısı 2020'de yüzde 7,5 arttı

27.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:48
Fransa'da işsiz sayısı 2020'de yüzde 7,5 arttı

Fransa'da 2020'de işsiz sayısı 3 milyon 816 bini geçti.

Fransa'da 2020'de işsiz sayısı 3 milyon 816 bini geçti.

Çalışma Bakanlığına bağlı Araştırma, Çalışma ve İstatistik Direktörlüğü'nün açıkladığı verilere göre, işsiz sayısının 2020'nin son çeyreğinde yüzde 2,7 düşmesine rağmen, yılın tamamında 2019'a göre yüzde 7,5 arttı.

Tüm yıl genelinde, "hiçbir işi olmayan" kategorisindeki işsizlerin sayısı 265 bin 400 artarak 3 milyon 816 bin 700'e çıktı.

Kısa ve uzun süreli geçici işi olan kişilerin sayısı ise 2 milyon 190 bin 200 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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