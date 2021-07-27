Fransa'da "İslamofobik yasa" anayasaya uygunluğunun denetlenmesi için parlamenterlerce Konseye taşındı
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Fransa'da "İslamofobik yasa" anayasaya uygunluğunun denetlenmesi için parlamenterlerce Konseye taşındı

Fransa'da 'İslamofobik yasa' anayasaya uygunluğunun denetlenmesi için parlamenterlerce Konseye taşındı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da, 23 Temmuz'da yasalaşan Müslümanları ötekileştirdiği için eleştirilen ve İslamofobik olarak görülen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasası iptali için 120 parlamenter tarafından Anayasa Konseyine taşındı.

Fransa'da, 23 Temmuz'da yasalaşan Müslümanları ötekileştirdiği için eleştirilen ve İslamofobik olarak görülen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasası iptali için 120 parlamenter tarafından Anayasa Konseyine taşındı.

Fransa Anayasa Konseyinin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Parlamentoda kabul edilen ve ayrılıkçılık yasası olarak bilinen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" kanununun anayasaya uygunluğunun denetlenmesi için 60 milletvekili ile 60 senatör Konseye başvurdu.

Sağ partiler yasayı "İslamcıların üzerine yeterince gitmediği", sol partiler ise "Anayasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle Anayasa Konseyine taşıyacaklarını duyurmuştu.

Yasanın içeriği

Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Fransa, Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler adını taşıyan yasa ile Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yasa, ev okulu uygulamasını, ailelerin beyanını yeterli bulan sistemden yetkililerin izin verdiği sisteme taşırken kamu görevlilerinin "dini açıdan tarafsızlıklarını" sağlama konusunda önlemler içeriyor.

Yasada ayrıca internette işlenen nefret suçlarını cezalandıran, kamu görevlileri ve öğretmenleri korumayı amaçlayan maddeler ile mekanların finansmanlarının "daha şeffaf" yönetimine ilaveten bekaret sertifikası, çok eşlilik ve zorla evliliklerle mücadeleye ilişkin unsurlar yer alıyor.

Fransa, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor

Fransa, yasayla Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Yasa tasarısı açıklandığından bu yana ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar, kundaklama olayları dahil artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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