Fransa'da İslam karşıtlığıyla mücadeleye yeni soluk getirecek platform kuruldu

Fransa'da İslamofobik vakalarla daha etkili mücadele etmek ve bunların tartışmaya açılması amacıyla çevrim içi hizmet verecek "Islamophobia" platformu oluşturuldu.

Platformun kurucusu hukuk ve siyaset felsefesi mezunu Cezayir kökenli Fransa vatandaşı Rafik Chekkat, AA muhabirine "İslamophobia" platformunu anlatı.

Chekkat, Fransa'da daha "İslamofobi" tanımı yapılmadan terimin kendisinin meşru olup olmadığının uzun yıllar boyunca tartışıldığını ifade etti.

Ülkede halihazırda Müslümanlar İslamofobik tutum ve hakaretlere maruz kalırken, İslamofobi teriminin kamusal alan, medya ve siyaset arenasında birçok kişi tarafından reddedildiğini belirten Chekkat, bu durumun İslamofobinin kapsam ve tanımının konuşulmasının önüne geçtiğini belirtti.

Chekkat, Müslümanların eylemde bulunma kapasitesini engellemeye yönelik her şeyi İslamofobik olarak değerlendirdiklerini ve platformun kapsamına aldıklarını söyledi.

3 Şubat'ta erişime açıldı

Platformla İslamofobi ile mücadele yöntemini kolaylaştırmayı amaçladıklarını dile getiren Chekkat, Fransa'da 2019'da Bayonne Camisine yapılan saldırıda iki kişinin yaralanması ve Bourgogne-Franche-Comte bölgesinin yerel meclisinde başörtülü bir annenin Ulusal Birlik Partili (RN) bir meclis üyesi tarafından sözlü saldırıya uğraması sonrası, bir arkadaşının sosyal medya üzerinden kendisine, "İslamofobi ile mücadelede somut olarak neler yapabiliriz?" sorusunu sorduğunu anlattı.

Chekkat, "Platform, İslamofobi ile mücadelede somut olarak neler yapabiliriz sorusunun bir ürünüdür." dedi.

Fransa'da önce "İslamcı Ayrılıkçı" yasa olarak ortaya çıkan, tepkiler üzerine adı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" şeklinde değiştirilen yasanın Müslümanları hedef aldığına işaret eden Chekkat, bununla mücadele için uzun süredir çabaladıklarını, bu amaçla kurulan Islamophobia platformunun 3 Şubat'ta kamuoyunun erişimine açıldığını anımsattı.

Platformun çevrim içi olarak faaliyet yürüteceğine değinen Chekkat, "'İslamophobia' farklı kitlelere ulaşabilmek adına video, podcast, belgesel gibi farklı içeriklerle hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Chekkat, platformun yanı sıra bu kapsamda yılda 3 kez "Conditions (Koşullar)" adını verdikleri bir dergi çıkaracakları bilgisini paylaştı.

"Avrupa'da özellikle Fransa'da Müslümanlara yönelik ağır bir tutum var"

"Platform, İslamofobinin Müslümanlar ve gündelik hayatları üzerindeki etkileriyle birlikte, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerini ele alacak." diyen Chekkat, bunun Fransa'daki Müslümanların yaşadıklarının anlaşılmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Chekkat, internet üzerinde İslamofobi konusuyla ilgili içeriklerin dağınık olduğuna işaret ederek bu platformla birlikte İslamofobiyle mücadele için gerekli bilgileri tek bir yerde toplamak istediklerini kaydetti.

Platformun ayrıca İslamofobiyi tüm yönleriyle ele alarak bu sorunla daha iyi mücadele edebilmeyi kolaylaştıracağını umduklarını aktaran Chekkat, "İslamofobiyle mücadelenin zorluğu bir sürat koşusundan ziyade uzun mesafeli bir yarışa benziyor." diye konuştu.

Chekkat, İslamofobiye karşı seferber olan veya bu konu hakkında kafa yormak isteyenlerin önünde bir engel oluşturmamak adına platformun içeriklerinin kamuya ücretsiz olacağının altını çizerek, sadece dergilerinin abonelik sistemine tabi tutulacağını söyledi.

Chekkat, bütün bunları şimdilik 7 kişilik bir ekip olarak gerçekleştirdiklerini, gelecekte ekibe yeni katılımların olacağını umduklarını aktardı.

Platformun daha çok Fransa'daki İslamofobiye odaklanacağını aktaran Chekkat, Conditions dergisiyle de Avrupa ile dünyanın farklı ülke ve bölgelerindeki İslamofobi sorununa yer verileceğini belirtti.

İslamofobinin uluslararası boyutunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Chekkat, "İslam ve Müslüman karşıtı bir kişinin her daim uluslararası topluma da bir mesajı olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da ve özellikle Fransa'da Müslümanlara yönelik ağır bir siyasi iklim olduğunu kaydeden Chekkat, bunu hafifletmek için Müslümanların inisiyatif almalarının önemine vurgu yaptı.

"Fransa'da 2020 yılının son döneminden itibaren Müslümanlara yönelik, özellikle yetkililer tarafından artan bir baskı var, susturulmak isteniyorlar." diyen Chekkat, bu platform gibi inisiyatiflerin bu tür durumlarla mücadeleyi kolaylaştırdığını ifade etti.

Chekkat, "Bizim için önemli olan Fransa'daki Müslümanların pes etmediğini göstermekti." dedi.