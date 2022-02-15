Fransa'da iş yerinde patlama sonrası çıkan yangında ölenlerin sayısı 8'e çıktı

Fransa'nın güneyindeki Doğu Pireneler bölgesinde 14 Şubat'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Basındaki haberlere göre, patlamada hasar gören binalardan birinde itfaiye ekipleri bir kişinin daha cesedine ulaştı.

Cesedin kime ait olduğu henüz tespit edilmese de patlamadan bu yana kayıp olan yaşlı bir kadına ait olabileceği belirtiliyor.

Saint-Laurent-de-la-Salanque kasabasında, 14 Şubat'ta bir binanın zemin katında patlama meydana gelmişti.

Olayda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetmiş, biri ağır 4 kişi yaralanmıştı.