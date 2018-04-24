Fransa'da İş Dünyası Güven Endeksi Nisan'da 109'a Geriledi

– Fransa'da İş Dünyası Güven Endeksi verisi Mart'taki 110 düzeyinden 111 düzeyine çıkması beklenirken, Nisan'da 109 düzeyine geriledi.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) tarafından yapılan açıklamada sanayicilerin talep ve ihracat konusunda yılbaşına göre daha az iyimser oldukları vurgulandı.

Insee'den iş dünyasının Fransa ekonomisine olan güvenine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sanayide üretim kapasite kullanım oranı Ocak 2018'de on yılın yüksek düzeyine geldikten sonra yüzde 0.5 düşüşle Nisan'da yüzde 85.3 düzeyine geriledi. - İstanbul