Fransa'da Irma'dan Sonra Şimdi de Jose Alarmı

Fransa Meteoroloji Kurumu, Jose kasırgası nadeniyle Karayip'teki adalarda en kötü hava koşulu uyarısında bulundu.

Fransa'da Irma'dan Sonra Şimdi de Jose Alarmı

Fransa Meteoroloji Kurumu, Jose kasırgası nadeniyle Karayip'teki adalarda en kötü hava koşulu uyarısında bulundu. Jose'nin Fransa adalarını yarın vurması bekleniyor

Kaynak: Dunya.com